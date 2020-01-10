حجز أزيد من قنطار لحوم دجاج فاسدة بالبرية في وهران

أحبطت عناصر الدرك الوطني بوهران اليوم محاولة تسويق كمية معتبرة من اللحوم البيضاء غير صالحة للاستهلاك البشري.

وحسب مصادر النهار اونلاين فإن الكمية المحجوزة قدرت بقنطار وعشرين كلغ من لحوم دجاج غير فاسدة.

العملية تمت على مستوى الطريق الولائي رقم 35 الرابط بين بلديتي البرية والكرمة عند محطة الخدمات.

أين تم إيقاف شاحنة تبريد صغيرة من نوع هايفي على متنها لمدعو (ت.م) البالغ من العمر 52 سنة.

‏وبعد مراقبة مختلف الوثائق الخاصة بالمركبة وتفتيشها تم ضبط بداخلعا 120 كلغ من لحم الدجاج كامل بالأحشاء. تبين ان صاحبها لا يملك الشهادة البيطرية وكذا شهادة الاعتماد الصحي لوسيلة النقل، ليتم اقتياد المعني الى مقر السرية.

وبعد المعاينة البيطرية لكمية اللحوم البيضاء تبين أنها غير صالحة للاستهلاك البشري.

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