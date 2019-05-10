حجز أزيد من قنطار من اللحوم البيضاء “فاسدة” بمستغانم

حجزت عناصر أمن سيدي علي بمستغانم، أزيد من قنطار من اللحوم البيضاء “دجاج” فاسدة غير صالحة للاستهلاك البشري.

وحسبما أستفيد اليوم الجمعة من ذات المصالح، فإن العملية جاءت في إطار مراقبة التجارة المنظمة ومحاربة كل مظاهر

الغش عبر الأسواق اليومية والمحلات التجارية التي تتزامن و زيادة الاستهلاك خلال شهر رمضان الفضيل.

وقامت عناصر الشرطة بحجز هذه الكمية “110 كلغ” بمعية أعوان الرقابة التابعين لمصالح التجارة والمفتشية البيطرية

ومكتب الصحة والنظافة التابع للبلدية لدى محل تجاري ببلدية سيدي علي، يضيف نفس المصدر.

وقد تم إتلاف هذه الكمية من اللحوم الفاسدة وردمها بقطعة أرضية مخصصة لهذا الغرض ومتابعة التاجر المخالف قضائيا من طرف الجهات المختصة.