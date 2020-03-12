حجز أزيد من قنطار من اللحوم والمواد الغذائية الفاسدة في تيارت

تمكنت فرقة المراقبة وقمع الغش التابعة لمديرية التجارة بولاية تيارت من حجز كمية معتبرة من المواد الغذائية الفاسدة.

و علم من ذات المصادر ان عملية حجز تمت أثناء دورية عادية لفرقة المراقبة للمحلات التجارية أين عثر على لحوم و خضر مجمدة.

والمتمثلة في الفاصولياء والحمص ومستحضرات خاصة باللحوم والتي بلغ وزنها قنطار و3 كلغ.

والتي تبين بعد معاينتها من طرف الطبيب البيطري انها غير صالحة للاستهلاك.

هذا و ان مديرية التجارة كثفت في الفترة الأخيرة من عمليات المراقبة وتمت حجز قناطير من مختلف المواد الغذائية واللحوم فاسدة.