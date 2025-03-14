حجز أزيد من مليون ونصف قرص مهلوس بإن أمناس

تمكنت مفرزة تابعة للجيش الوطني الشعبي، أثناء القيام بدورية، يوم الثلاثاء الماضيـ، من حجز كمية ضخمة من الأقراص المهلوسة، على مستوى إقليم القطاع العملياتي شمالي شرق إن أمناس بالناحية العسكرية الرابعة.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، قامت ذات المصالح، بحجز مركبة نفعية بداخلها كمية من الأقراص المهلوسة، قدرت بمليون وسبعمائة وستة وأربعون ألف (1746000) قرص مهلوس من نوع بريغابالين 300 ملغ.

وتأتي هذه العملية، مواصلة للجهود الحثيثة الهادفة إلى التصدي لآفة الاتجار بالمخدرات ببلادنا. ولتؤكد مرة أخرى يقظة واستعداد قواتنا المسلحة في كامل التراب الوطني.