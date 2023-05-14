حجز أزيد من مليون و200 ألف أورو بمطاري وهران والعاصمة

تمكنت مصالح شرطة الحدود، في ظرف 3 أيام، من وضع اليد على محاولة تهريب أكثر من مليون ومئتي ألف (1.200.000) أورو، على مستوى كل من مطار أحمد بن بلة بوهران ومطار هواري بومدين الدولي بالعاصمة، مع توقيف 03 أفراد في حين لا تزال التحريات متواصلة لتحديد هوية الشركاء وتوقيفهم.

وحسب بيان المديرية العامة للأمن الوطني، فقد تمكنت مصالح شرطة الحدود لمطار أحمد بن بلة بوهران، من توقيف شخصين، تتراوح أعمارهما مابين 25 و30 سنة، كانا يحاولان تهريب مبلغ من العملة الصعبة يقدر بـ 1037915 أورو، على متن الرحلة الجوية نحو إسطنبول (تركيا)، المبرمجة ليوم الجمعة 12 ماي 2023، على الساعة 15:00، وذلك بإخفائه بإحكام بداخل الأعمدة الحديدية المثبتة للحقائب.

ومن جهتها، تمكنت مصالح شرطة الحدود لمطار هواري بومدين الدولي بالعاصمة، صبيحة اليوم الأحد 14 ماي 2023، من توقيف امرأة، تبلغ من العمر 39 سنة، وذلك بعد استغلال معلومة تتعلق بمحاولة تهريب مبلغ مالي من العملة الصعبة على متن الرحلة التي كانت مبرمجة نحو إسطنبول على الساعة 10:00 صباحا التفتيش الدقيق لأمتعة المسافرة، مكنّ من ضبط مبلغ يقدر بـ 211330 أورو، كان مندسا في أمتعتها.