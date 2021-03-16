حجز أزيد من نصف رطل من “الكوكايين” وتوقيف امرأة ورجل في باتنة

تمكنت، أول أمس، عناصر فرقة البحث والتدخل BRI في باتنة، من توقيف شاب وفتاة يبلغان من العمر 35 و 38 سنة، من حي “الإخضرار” بباتنة، بحوزتهما 13 كبسولة كبيرة الحجم من “الكوكايين” الخام بوزن 275 غرام، وجاءت هذه العملية المكللة بالنجاح، بعد استغلال جيد للمعلومات، وقد تم توقيفهما واقتيادهما إلى مقر الأمن، أين حررت محاضر سماع رسمية وأرفقت بمحاضر التفتيش، وبينت التحريات أن الكمية المحجوزة هي الثانية من حيث النوع حسب التحاليل المخبرية، حيث سبق وأن تم حجز نفس النوعية في إحدى مطارات الجزائر، وأنها كانت موجهة للاستهلاك والترويج المحلي في ولاية باتنة، وتبلغ قيمتها المالية في السوق السوداء أكثر من مليون سنتيم للغرام الواحد، كما أثبتت التحقيقات أن سالفي الذكر، قاما بجلبها من إحدى ولايات الجنوب الكبير، وقد أحيل الملف على العدالة بمحكمة باتنة الابتدائية للنظر في تفاصيل القضية.