حجز أزيد من نصف قنطار زطلة بسيدي بلعباس وبوسعادة وتندوف

أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي والدرك الوطني، بكل من سيدي بلعباس بوسعادة، وتندوف، 5 تجار مخدرات.

وحسب بيان لوزارة الدفاع ، تم حجز 52,5 كلغ من الكيف المعالج و 112 قرص مهلوس، في حين كشف عناصر الدرك الوطني ورشة لصناعة الخراطيش بالمسيلة وحجزوا 3،5 كلغ من مادة البارود.

و465 خرطوشة عيار 12ملم و 16 ملم، آلتين لتعمير الخراطيش وأغراض أخرى.

أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي،بكل من تمنراست، برج باجي مختار، وجانت، 18 منقبا عن الذهب.

وحسب البيان،ضبطت ذات المصالح،3 شاحنات، و3مركبات رباعية الدفع، دراجتين ناريتين،

اضافة الى 3 مولدات كهربائية، مطرقتي ضغط وآلة لتكسير الحجارة و56 كيسا من خليط خام الذهب والحجارة.

كما حجزت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي بكل من سوق أهراس، الطارف وتبسة 8462 لتر من الوقود موجهة للتهريب.