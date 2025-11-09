حجز أزيد من نصف قنطار كيف معالج بأدرار

تمكنت الفرقة المتنقلة للجمارك التابعة لمفتشية أقسام الجمارك بأدرار، بالتعاون مع أفراد الجيش الوطني الشعبي، الدرك الوطني، والأمن الوطني، من حجز كمية معتبرة من المخدرات تقدر بـ 51,200 كيلوغرام من الكيف المعالج.

وجاء في بيان لمصالح الجمارك “في إطار التنسيق الميداني المشترك بين مصالح الجمارك ومختلف الأجهزة الأمنية. تمكنت الفرقة المتنقلة للجمارك التابعة لمفتشية أقسام الجمارك بأدرار، بالتعاون مع أفراد الجيش الوطني الشعبي. الدرك الوطني، والأمن الوطني، من حجز كمية معتبرة من المخدرات. تقدر بـ 51,200 كيلوغرام من الكيف المعالج، كانت مخبأة داخل مستثمرة فلاحية”.

كما أكدت ذات المصالح، أن هذه العملية النوعية تأتي في سياق الجهود المتواصلة والتنسيق المحكم بين مختلف المصالح الأمنية في سبيل مكافحة شبكات تهريب المخدرات والمؤثرات العقلية وحماية المجتمع من آفاتها.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور