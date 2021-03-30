حجز أزيد من 1 كلغ زطلة داخل مسكن في تيارت

تمكنت مصالح أمن دائرة السوقر بتيارت، من توقيف شخص لتورطه في قضية حيازة المخدرات والمتاجرة بها.

وتمت عملية توقيف المتهم البالغ من العمر 34 سنة، إثر معلومات وردت إلى ذات المصالح مفادها وجود شخص يقوم بتخزين المخدرات وترويجها بأحد أحياء مدينة السوقر.

وبعد الترصد للمشتبه فيه، تم توقيفه واخضاعه لعملية التلمس الجسدي.

وضبط بحوزة المعني، سلاح أبيض محظور من الصنف السادس.

وبمواصلة التحقيق تم إستصدار إذن بالتفتيش، من طرف وكيل الجمهورية لمسكن المتهم.

أين تم ضبط كمية من المخدرات قدر وزنها الإجمالي بـ1 كلغ و3 غرام مهيأة للترويج.

وبعد إتمام الإجراءات القانونية، تم تقديمه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة السوقر حيث صدر في حقه أمر ايداع.