حجز أزيد من 1 مليون أورو خلال 4 أشهر

تمكنت مصالح شرطة الحدود من حجز أزيد من 1 مليون أورو خلال الفترة الممتدة من أفريل إلى جويلية 2025.

وحسب بيان الأمن الوطني، فإن المبالغ المالية المحجوزة كانت بحوزة مسافرين باستعمال طرق احتيالية. و أساليب تمويهية مختلفة على غرار إخفائها و دسها داخل حبات التمر. علب العصير، شواحن الهواتف النقالة والحواسيب وثنايا الحقائب.

كما تم ضبط 1.204.422 أورو، 98795 دولار أمريكي، 16640 جنيه إسترليني و29450 دولار كندي. و 1000 فرنك سويسري، 3940 ليرة تركية و 2290 ريال سعودي.

وضبط 1619 هاتف نقال من مختلف العلامات، خلال الفترة من 01 مارس إلى 19 أوت 2025. حاولوا إدخالها إلى أرض الوطن، باستعمال أساليب تمويهية مختلفة، كإخفائها داخل علب منتجات أخرى على غرار آلات الحلاقة.

ودعا الأمن الوطني، المسافرين إلى ضرورة التصريح بالمبالغ المالية المحمولة عند التنقل. التزاما بالإجراءات والتنظيمات المعمول بها.