حجز أزيد من 1.7 مليار سنتيم من الأوراق النقدية المزورة بالعاصمة

وحسب رئيس الفرقة الجنائية، فإنه تم حجز مبلغ مالي يفوق 1.7 مليار سنتيم من فئة 1000 دج.

وأوضح محافظ الشرطة أحمد كبير في ندوة صحفية أن هذه العملية النوعية، مكنت من توقيف 7 أشخاص ينحدرون من مختلف ولايات الوطن.

بالإضافة إلى حجز مبلغ مالي مزور بالعملة الوطنية وعرضه للتداول داخل التراب الوطني من شأنه المساس بالاقتصاد الوطني.

وترجع وقائع القضية إلى ورود معلومة مؤكدة لذات المصالح الأمنية مفادها قيام رعية أجنبية بإيداع مبلغ مالي مشبوه على مستوى أحد البنوك.

وبعد إخطار وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراقة المختص إقليمياـ تم مباشرة التحريات التي أفضت في وقت وجيز إلى إيقاف جميع أفرد الشبكة الإجرامية.

وأبرز ذات المسؤول الأمني، أنه بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية المعمول بها تم تقديم المشتبه فيهم أمام الوكيل الجمهورية للنظر في ملفاتهم في قضايا تخص تزوير أوراق نقدية.