حجز أزيد من 10 قناطير “زطلة” بإليزي في 2019

تمكنت مصالح الدرك الوطني التابعة لولاية إليزي، من حجز 10.8 قناطير من مادة الكيف المعالج خلال سنة 2019.

وحسب حصيلة لذات المصلحة، اليوم الاثنين، نُفذت عمليات الحجز، في إطار مكافحة الجريمة المنظمة.

وعالجت مصالح الدرك الوطني في هذا الصدد، 38 قضية، أوقف على إثرها 65 شخصا، من بينهم 21 شخصا متورطا في 14 قضية متعلقة بالمتاجرة بالمخدرات.

كما تم القبض على 43 شخصا متورطا في 23 قضية تهريب، حيث تم حجز 65 كلغ من المواد الغذائية و1176 قارورة كحول و296 علبة سجائر.

وفي سياق آخر، سجلت ذات المصالح، ارتفاعا في حوادث المرور خلال 2019، بإجمالي 88 حادثا، خلف 35 حالة وفاة و135 جريحا.

وارجع ذات المصدر، ارتفاع حوادث المرور، إلى تدهور حالة بعض الطرقات خاصة منها المقطع الرابط بين إن أمناس وبرج عمر إدريس.

و عالجت ذات المصالح الأمنية، في نفس الفترة، 1634 قضية، تورط فيها 2587 شخصا، حيث سجل تراجع في القضايا المعالجة مقارنة بسنة 2018.

كما سجلت ذات المصالح انخفاضا في قضايا جرائم قانون المرور.

ومن ناحية أخرى، تم تسجيل 3 قضايا لسرقة السيارات، تم استرجاعها مع توقيف شخص وتقديمه أمام الجهات القضائية، حسب ذات المصدر.