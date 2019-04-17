حجز أزيد من 10 قناطير “زطلة” منذ جانفي الماضي

تمكنت مصالح الأمن الوطني،من حجز 1084.22 كغ من المخدرات و610933 قرص مهلوس على المستوى الوطني، بإلإضافة إلى 431.03غ من المخدرات الصلبة “الكوكايين”، خلال 3 أشهر الأولى من سنة 2019.

وحسب بيان المدرية العامة للأمن الوطني، مكنت تحريات وأبحاث عناصر فرق الشرطة القضائية من توقيف م 77 شخص مشتبه به في حيازة وترويج المخدرات والأقراص المهلوسة، وتفكيك عدد من الشبكات الإجرامية المختصة في هذا المجال.

وأشار البيان، إلى أن أبرز القضايا التي تم حلها من قبل الفرق العملياتية للشرطة القضائية للأمن الوطني، والمتعلقة بمكافحة

الإتجار الغير الشرعي بالمخدرات، هي التي قامت بها شرطة تلمسان، حيث مكنت من حجز 103 كغ من المخدرات،

وكذا شرطة قالمة من حجز80 كغ من المخدرات، بالإضافة إلى شرطة البيض التي حجزت 60 كغ.

كما تمكنت مصالح أمن ولاية تيزي وزو، من حجز300 غ من مادة الكوكايين، وتفكيك خيوط شبكة إجرامية دولية منظمة مختصة

في المتاجرة بالمخدرات الصلبة.

أما فيما يخص حجز الأقراص المهلوسة والمؤثرات العقلية، فمن أهم العمليات النوعية تلك التي سجلتها شرطة قسنطينة التي حجزت 361900 كبسولة من دواء ليريكا.

ليليها شرطة غرداية التي حجزت 174500 قرص من المؤثرات العقلية، وكذا شرطة سكيكدة التي حجزت 14725 قرص مهلوس .