حجز أزيد من 10 قناطير من اللحوم البيضاء فاسدة ببن خليل في البليدة

نجحت مصالح مديرية التجارة وترقية الصادرات لولاية البليدة أكثر من 10 قناطير من اللحوم البيضاء غير الصالحة للاستهلاك.

وحسب ذات المصالح العملية تمت بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني لبلدية بن خليل اين تم بمداهمة مذبحين للدواجن بذات البلدية.

العملية مكنت من حجز كمية تقدر بأكثر من 10 قناطير من اللحوم البيضاء (الديك الرومي والدجاج) فاسدة والتي تم إتلافها اليوم الجمعة.

وتم خلال ذات العملية رفع عدة مخالفات تمثلت في عدم احترام شروط النظافة الصحية للمواد الغذائية وسلامتها. من حيث إنعدام الشروط القانونية اللازمة لممارسة هذا النشاط وعدم تقديم الشهادة البيطرية التي تثبت سلامة وصحة الحيوان الموجه للذبح.