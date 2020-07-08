حجز أزيد من 1000 قرص من المؤثرات العقلية بخنشلة

تمكنت الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بأمن دائرة أولاد رشاش بولاية خنشلة من حجز ما لا يقل عن 1036 كبسولة من الأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا.

وأفاد بيان اليوم الأربعاء لذات المصالح، فقد تم تجسيد هذه القضية إثر ورود معلومات إلى الفرقة مفادها أن مركبة سياحية متجهة نحو مدينة المحمل محملة بأدوية ذات خصائص مخدرة وعلى متنها شخصين مسبوقين قضائيا ليتم على إثرها وضع نقطة مراقبة بالمدخل الغربي للمدينة.

وأضاف البيان، أنه تم توقيف المركبة وإخضاعها للتفتيش الذي أسفر عن ضبط كمية من الأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا ذات منشأ أجنبي ومبلغ مالي يقدر بـ44 ألف دينار يمثل عائدات الترويج.

وأفاد ذات المصدر، بأنه وبعد استكمال إجراءات التحقيق تم تقديم المشتبه بهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة أولاد رشاش الذي أحال بدوره ملف القضية على جلسة المثول الفوري عن جنحتي حيازة أدوية ذات خصائص مخدرة بطريقة مخالفة للتشريع والتهريب باستعمال وسيلة نقل، حيث صدر في حقهما أمر بالإيداع رهن الحبس المؤقت.