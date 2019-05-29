حجز أزيد من 1000 قرص مهلوس وتوقيف 3 مروجين بقالمة

حجزت مصالح الأمن بقالمة 1176 قرصا من المؤثرات العقلية، وتوقيف 3 أشخاص وهم بصدد ترويج هذه المهلوسات ببلدية بلخير.

وحسبما أفاد به بيان لذات المصالح، اليوم الأربعاء، أن الموقوفين في هذه العملية التي قامت بها قوات الشرطة

بالأمن الخارجي لبلدية بلخير خلال الـ48 ساعة الأخيرة تتراوح أعمارهم ما بين 20 إلى 37 سنة و أنهم يقيمون

بولاية سوق أهراس المجاورة .

و قد تم ضبط المحجوزات بعد تفتيش مركبة أحد الموقوفين التي عثر بداخلها على كيس بلاستيكي به عدة صفائح من

الأقراص المهلوسة.

مشيرا إلى أن توقيف مروجي هذه السموم تم على إثر وضع نقطة مراقبة بالمدخل الشرقي لبلدية بلخير بعد وصول

معلومات حول نشاط هذه المجموعة.

وقد تم إعداد ملف قضائي ضد الموقوفين عن فعل الممارسة غير الشرعية لمهنة الصحة وتقديمهم أمام الجهات القضائية

المختصة لدى محكمة قالمة.