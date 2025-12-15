حجز أزيد من 11 ألف قرص مهلوس بالأغواط

تمكنت الفرقة الجهوية المتخصصة في مكافحة التهريب، على مستوى إقليم اختصاص المديرية الجهوية للجمارك بالأغواط، وبالتنسيق مع الفرقة المتعددة المهام بقطارة (الجلفة)، وعناصر الجيش الوطني الشعبي والدرك الوطني، من حجز كمية إجمالية من الأقراص المهلوسة تُقدّر بـ 11.670 قرصًا من نوع بريغابالين 300 ملغ.

وأوضح بيان لمصالح الجمارك، أن الفرقة الجهوية المتخصصة في مكافحة التهريب. على مستوى إقليم اختصاص المديرية الجهوية للجمارك بالأغواط، وبالتنسيق مع الفرقة المتعددة المهام بقطارة (الجلفة)، وعناصر الجيش الوطني الشعبي والدرك الوطني. تمكنت من معالجة قضيتين منفصلتين أسفرتا عن حجز كمية إجمالية. من الأقراص المهلوسة تُقدّر بـ 11.670 قرصًا من نوع بريغابالين 300 ملغ.

كما أسفرت العمليتان عن توقيف ثلاثة (03) أشخاص، مع حجز وسيلتي النقل المستعملتين في عمليتي التهريب.

وأشارت ذات المصالح، أن هاتان العمليتان تندرجان في إطار الدور الحمائي الذي تضطلع به الجمارك الجزائرية. لاسيما في مجال مكافحة مختلف أشكال التهريب وحماية الصحة والأمن العموميين.

