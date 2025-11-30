حجز أزيد من 12 ألف قرص مهلوس بسيدي بلعباس

تمكّنت الفرقة المتعددة المهام برأس الماء بسدي بلعباس، بالتنسيق مع الفرقة الجهوية للجمارك بتلمسان، من حجز 12.853 قرصاً مهلوساً من نوع بريغابالين 300 ملغ ذات منشأ أجنبي.

وأوضح بيان لمصالح الجمارك، أنه العملية مكنت من حجز 12.853 قرصاً مهلوساً من نوع بريغابالين 300 ملغ ذات منشأ أجنبي. وذلك عقب تفتيش دقيق لجرار طريقي من نوع رونو.

كما أسفرت العملية عن اكتشاف بضاعة تدخل ضمن جرائم حيازة وشحن ونقل المؤثرات العقلية بغرض البيع بطريقة غير مشروعة. في إطار جماعة إجرامية منظمة، تبييض الأموال والعائدات الإجرامية والتهريب المهدِّد للصحة العمومية.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور