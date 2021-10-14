حجز أزيد من 12 ألف قرص مهلوس بقسنطينة

تمكنت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بقسنطينة من توقيف ثلاثة أشخاص، وحجز 12600 قرص مهلوس، على إثر عمليتين مختلفتين.

وأفادت مصالح الدرك الوطني، أن مصالحها أوقفت 3 أشخاص بتهمة المتاجرة بالأقراص المهلوسة، ويتعلق الأمر بكل من “ب.ه” 26 سنة، و”ب.ف” 33 سنة، و”د.ر” 44 سنة.

وتعود وقائع القضية الأولى إلى ورود معلومات مؤكدة إلى أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بعلي منجلي. مفادها وجود شخص بحوزته كمية معتبرة من الأقراص المهلوسة مخبأة داخل منزله. وبعد إستوفاء الإجراءات القانونية اللازمة تم حجز 7050 قرص مهلوس نوع “بريغابالين”، وتم توقيف شريكه في الجريمة..

أما وقائع القضية الثانية فتعود إلى ورود معلومات مؤكدة إلى أفراد الفصيلة الثانية للأمن والتدخل للدرك بقسنطينة. مفادها وجود شخص يقوم بترويج الأقراص المهلوسة، وبعد استكمال التحقيق وإستوفاء الإجراءات القانونية من طرف أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالخروب. تم حجز حوالي 5600 قرص مهلوس نوع “بريغابالين”. وفور انتهاء التحقيق تم تحرير ملف قضائي ضد المعنيين وتقديمهم أمام العدالة.

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