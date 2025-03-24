 حجز أزيد من 120 قنطار من اللحوم والأحشاء المجمدة غير صالحة للإستهلاك البشري

تمكنت شرطة العاصمة ممثلة في أمن المقاطعة الإدارية الدار البيضاء على إثرها من حجز أزيد من 120 قنطار من اللحوم والأحشاء المجمدة.

قضية الحال إنطلقت أطوارها بعد إستغلال معلومة مفادها وجود مستودع للحوم يمارس نشاطه بطريقة غير قانونية على مستوى بلدية باب الزوار وبالضبط في حي سيدي امحمد بالسوريكال، عليه.

باشرت ذات المصالح الإجراءات اللازمة، تم خلالها معاينة المستودع و رفع العديد من المخالفات، على رأسها ممارسة نشاط تجاري خارج موضوع السجل التجاري، إنعدام رخصة الإستغلال وعدم إحترام شروط النظافة. وشروط حفظ اللحوم داخل غرف التبريد، تحضير مادة النقانق “المرقاز” بإستعمال أحشاء الدجاج، عدم وجود ملف طبي للعمال وكذا اللباس الخاص بهم.

إضافة إلى وجود كميات كبيرة من الدجاج المقطع على شكل قطع صغيرة جدا، وجود كميات كبيرة من اللحوم البيضاء والأحشاء المجمدة والمكدسة في غرف التبريد السلبية الغير مطابقة للمعايير المعمول بها في مثل هذه الأنشطة ، بناءا على هذه المخالفات تم جرد المنتوجات المسحوبة من عملية العرض للإستهلاك من قبل مصالح مراقبة الجودة وقمع الغش والمتمثلة في (12057) كلغ ما يعادل (120) قنطار و57 كلغ ليتم نقل الكمية المحجوزة ووضعها تحت تصرف محشر الحيوانات الضارة بالحراش