حجز أزيد من 1200 قرص مهلوس بباتنة وقسنطينة والنعامة

تمكنت عناصر الشرطة بكل من أمن ولايات باتنة، قسنطينة والنعامة من حجز 1232 قرص من المؤثرات العقلية من مختلف الأنواع.

وقائع القضية الأولى تعود إلى توقيف عناصر الشرطة لأمن ولاية باتنة، لأحد المشتبه فيهم وبحوزته 07 أقراص مهلوسة.

وبعد تفتيش مسكن المشتبه فيه وشريكه في القضية، تم حجز 621 قرص من المؤثرات العقلية من مختلف الأنواع.

أما العملية الثانية، قامت بها قوات الشرطة بأمن دائرة الخروب لأمن ولاية قسنطينة،

إثر ورود معلومات مؤكدة، مفادها نقل أحد المشتبه فيهم لكمية معتبرة من المؤثرات العقلية على متن مركبة سياحية.

أين تمّ وضع خطة محكمة، مكّنت من توقيف المركبة المشبوهة، التي عثر على متنها 490 قرص مهلوس من مختلف الأنواع.

وبولاية النعامة تمكن عناصر الشرطة بأمن دائرة عين الصفراء، من ضبط وحجز كمية من المؤثرات العقلية قدّرت بـ 114 قرص.

على إثر تنفيذ عملية تفتيش لمسكن أحد المشتبه فيهم، أفضت إلى توقيفهم وحجز الكميات التي كانت موجهة للبيع والترويج.