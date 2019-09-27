حجز أزيد من 1200 كلغ “زطلة” في النعامة وتلمسان

أوقفت مفارز للجيش وعناصر حرس الحدود،بارون مخدرات وحجزت سيارة وكمية من الكيف المعالج تقدر بـ1239كلغ بكل من النعامة وتلمسان.

كما تمكنت مفارز أخرى من حجز سيارتين و170 كلغ من الكيف المعالج و19 قنطار من ورق التبغ.

إضافة إلى هاتفين نقالين وجهاز اتصال عبر الأقمار الصناعية بكل من ورقلة وبسكرة.

في حين تم ضبط 5859 لترا من الوقود الموجه للتهريب بكل من سوق أهراس وتبسة.

هذا وأوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي في المسيلة،عنصري دعم للجماعات الإرهابية.

كما أحبط حرس السواحل وعناصر الدرك في وهران ومستغانم والشلف،محاولات هجرة غير شرعية لـ59شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع.