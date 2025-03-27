حجز أزيد من 121 كلغ “كوكايين” وتوقيف 4 أشخاص مغربيين

تمكنت مفارز مشتركة للدرك الوطني والجمارك الجزائرية، يوم الثلاثاء، خلال عملية نوعية بالطريق الوطني رقم 01 الرابط بين غرداية والأغواط بإقليم الناحية العسكرية الرابعة. من توقيف شخص و حجز 121.40 كيلوغرام من المخدرات الصلبة كوكايين كانت محملة على سيارته.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، فإن العملية جاءت في إطار محاربة الجريمة المنظمة ومواصلة للجهود الحثيثة الهادفة إلى التصدي لآفة الاتجار بالمخدرات ببلادنا. حيث وفي نفس اليوم، وبإقليم الناحية العسكرية الثالثة. تمكنت مفارز لحرس الحدود من توقيف أربعة أشخاص من جنسية مغربية. وحجز 106 كيلوغرام من الكيف المعالج، كانوا بصدد إدخالها إلى بلادنا عبر حدودنا الغربية.

ويتعلق الأمر بكل من رشيد سايق الغزال، يحي قدوري، عبد الكريم بن عزي وقاسمي دحمان.

تأتي هذه العمليات النوعية لتؤكد من جديد اليقظة العالية والحرص الشديد لقوات الجيش الوطني الشعبي المرابطة على الحدود. على محاربة جميع أنواع الجريمة المنظمة والحفاظ على أمن واستقرار الوطن.

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