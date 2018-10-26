حجز أزيد من 12400 وحدة خمر بخميس مليانة في عين الدفلى

تمكنت عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بخميس مليانة بولاية عين الدفلى بحر هذا الأسبوع، من حجز كمية معتبرة من المشروبات الكحولية، قدرت بـ12420وحدة من مختلف الأنواع والأحجام.

حيثيات العملية تمت اثر تنفيذ خطة أمنية محكمة بعد استغلال معلومات تحصلت عليها الفرقة الأمنية سالفة الذكر لإفشال مشروع إجرامي.

بإدخال كمية معتبرة من المشروبات الكحولية لمدينة خميس مليانة و ترويجها فيما بعد بإستغلال وقت صلاة الجمعة.

حيث تمكنت قوات الشرطة من ضبط شاحنة من نوع إيسيزي كان على متنها شخص وهي محملة بالكمية المذكورة على مستوى المدخل الشرقي للمدينة.

فيما تبقى الأبحاث جارية لتوقيف صاحب البضاعة الذي تم تحديد هويته.

هذا وتجدر الإشارة أن الشخص الموقوف تم تقديمه أمام الجهات القضائية عن قضية الحيازة ونقل من اجل البيع للمشروبات الكحولية بدون رخصة.

إضافة إلى المضاربة الغير مشروعة وانعدام الفوترة و ممارسة نشاط تجاري غير قار دون القيد في السجل التجاري.