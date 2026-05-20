حجز أزيد من 13 ألف كيس “شمة” مقلدة و5480 علبة سجائر بالمدية

في إطار الجهود المتواصلة لمحاربة الغش وحماية صحة المواطنين، تمكنت فرقة الأمن والتحري التابعة للدرك الوطني بشلالة العذاورة بولاية المدية من حجز كمية معتبرة من مادة الشمة المقلدة، إلى جانب سجائر أجنبية مهربة وأخرى محلية الصنع، كانت موجهة للترويج بطرق غير قانونية.

وتعود حيثيات القضية إلى ورود معلومات مؤكدة إلى مصالح الدرك الوطني تفيد بقيام صاحب محل تجاري ببلدية شلالة العذاورة ببيع مواد تبغية مهربة وشمة مقلدة. إضافة إلى مفرقعات، دون حيازته للسجل التجاري، فضلاً عن تخزينه كميات معتبرة من هذه المواد داخل مسكنه العائلي.

وبعد استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة والتنسيق مع الجهات القضائية المختصة، تمت مداهمة المحل التجاري وتفتيش المسكن، حيث أسفرت العملية عن حجز 13130 وحدة من تبغ الترشق (شمة) بمختلف الأنواع والأحجام. و2350 وحدة من السجائر الأجنبية المهربة، إلى جانب 3130 وحدة من السجائر محلية الصنع.

كما مكنت العملية من ضبط 10800 وحدة من المفرقعات صغيرة الحجم، و568 بوقًا، إضافة إلى 32 وحدة من الشماريخ. فضلاً عن حجز مبلغ مالي معتبر قدره 285 مليون سنتيم من عائدات النشاط غير القانوني.

وتندرج هذه العملية في سياق تكثيف جهود مصالح الدرك الوطني لمحاربة مختلف أشكال التجارة غير الشرعية. حفاظًا على صحة المستهلك وضمانًا لاحترام القوانين المعمول بها.