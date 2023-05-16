حجز أزيد من 135 ألف قرص مهلوس في الوادي

حجز اعوان الفرقة المتعددة المهام باسطيل التابعة لولاية الوادي بالتنسيق مع فرقة الدرك الوطني باسطيل بالمغير عبر الطريق الوطني رقم 48، ازيد من 135الف قرص مهلوس مموهة باحكام داخل مركبة كما تم توقيف شخص.

وتندرج العملية في اطار مكافحة التهريب، وبعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية اللازمة تم تقديم المتورط لدي الدرك الوطني لاستكمال التحقيق.

فيما سيتم تقديمه للوكيل الجمهورية بالمغير بتهمة نقل وتهريب المؤثرات العقلية.