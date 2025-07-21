حجز أزيد من 136 ألف أورو بحوزة امرأتين في مطار هواري بومدين

تمكنت مصالح شرطة الحدود الجوية بمطار الجزائر الدولي هواري بومدين”، بالتنسيق مع مصالح الجمارك،من توقيف إمرأتين كانتا بصدد السفر على متن رحلة جوية بإتجاه مطار إسطنبول بتركيا. وضبط بحوزتهما، مبلغين ماليين من العملة الأجنبية قدرب ( 120 ألف و 400 أورو) و 1880 دولار أمريكي، قامتا بإخفائهما ضمن أمتعتهما وملابسهما في محاولة لتهريبهما.

و كشف المحققون أن الموقوفتان تنشطان ضمن شبكة إجرامية منظمة، تختص في تهريب الأموال وتبييضها. وإستيراد البضائع ذات منشأ أجنبي بدون رخصة.

وأسفرت عملية تفتيش المساكن ومستودعين مستغلين من قبل عناصر الشبكة المنظمة، التي تمت تحت إشراف النيابة المختصة إقليميًا. عن توقيف أربعة (04) مشتبه فيهم من عناصرها، إلى جانب ضبط واسترجاع أزيد من 5000 وحدة من مختلف البضائع أجنبية المنشأ مستوردة بدون رخصة ) مواد التجميل. قطع غيار السيارات، البسة ومواد غذائية ).

كما تم استرجاع مبلغ مالي آخر بالعملة الأجنبية. قدر بـ 16200 أورو ومبلغ آخر بالعملة الوطنية قدّر بنحو 158 مليون سنتيم من العائدات الإجرامية.

هذا وتم تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية. لدى محكمة الدار البيضاء.