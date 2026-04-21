حجز أزيد من 137 ألف قرص مهلوس بوهران

تمكنت الفرقة المتنقلة التابعة لمفتشية أقسام الجمارك بوهران خارجية، بالتنسيق مع مفرزة من الجيش الوطني الشعبي، من تنفيذ عملية نوعية أسفرت عن حجز 137500 قرص مهلوس من نوع بريغابالين 300 ملغ.

إضافة إلى حجز سيارتين سياحيتين وتوقيف شخصين، تم تقديمهما أمام وكيل الجمهورية لدى نيابة فلاوسن لمواصلة إجراءات التحقيق.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور