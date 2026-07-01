حجز أزيد من 14 ألف قرص مهلوس “بريغابالين” في قسنطينة

تمكنت الفرقة الجهوية للجمارك المتخصصة في مكافحة تهريب البضائع والمخدرات بقسنطينة، بالتنسيق مع أفراد الجيش الوطني الشعبي. من تنفيذ عملية نوعية أسفرت عن حجز 14.427 قرص مهلوس من نوع بريغابالين (300 ملغ) أجنبي الصنع.

كما مكنت العملية من توقيف شخصين وحجز مركبتين كانتا تستعملان في نقل وترويج أقراص البريغابالين.

وتؤكد مجددًا يقظة وجاهزية مصالح الجمارك الجزائرية في التصدي لمختلف أشكال الجريمة المنظمة. لاسيما تلك المرتبطة بالاتجار غير المشروع بالمؤثرات العقلية، حمايةً للمجتمع وصونًا للصحة العمومية.

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