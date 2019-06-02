حجز أزيد من 14 ألف قرص مهلوس بعنابة

حجزت مصالح أمن ولاية عنابة، 14278 قرصا مهلوسا من مختلف أنواع المؤثرات العقلية بمدينة عنابة وتوقيف شابين متورطين في ترويج المهلوسات.

وتمت عملية الحجز بعد تحريات قامت بها فرقة مكافحة المخدرات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن

الولاية التي تمكنت بعد تحريات وتفتيش منزل أحد المتورطين من حجز هذه الكمية من المؤثرات العقلية بالإضافة

إلى سلاح أبيض محظور و مبلغ مالي من عائدات بيع الأقراص المهلوسة.

كما أوضح ذات المصدر، أنه تم تقديم المتورطين الاثنين البالغين من العمر 23 و 28 سنة ينحدران من

مدينة عنابة أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عنابة الذي أصدر في حقهما أمر إيداع عن قضية حيازة و

تخزين وبيع مؤثرات عقلية بطريقة غير مشروعة وفي إطار جماعة إجرامية منظمة بالإضافة إلى حيازة سلاح أبيض محظور.