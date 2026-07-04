حجز أزيد من 14 ألف قرص مهلوس في تبسة

تمكنت الفرقة الجهوية لمكافحة تهريب البضائع والمخدرات للجمارك الجزائرية، بالتنسيق مع مصالح الجيش الوطني الشعبي، وخلال عمليتين متفرقتين بإقليم اختصاص المديرية الجهوية للجمارك بتبسة، من حجز 14.580 قرصًا مهلوسًا من نوع بريغابالين بتركيز 300 ملغ.

وحسب بيان للمديرية العامة للجمارك، أسفرت العمليتان عن حجز سيارة سياحية استُعملت في نشاط التهريب. مع مصادرة المحجوزات ووسيلة النقل. وتوقيف المخالفين وتقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة.

وأكدت هذه العملية اليقظة الدائمة والجاهزية العالية لمصالح الجمارك الجزائرية. كما عكست فعالية التنسيق العملياتي مع مصالح الجيش الوطني الشعبي في التصدي لشبكات التهريب والاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية. بما يسهم في حماية الحدود وصون أمن المجتمع.