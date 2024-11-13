حجز أزيد من 14 ألف قرص مهلوس في وهران

تمكنت مصالح الشرطة بوهران من توقيف شخصين ينشطان ضمن شبكة دولية لترويج المخدرات الصلبة. وحجز 14460 قرص هلوس، حسبما استفيد، اليوم الأربعاء، من ذات السلك الأمني.

وجاءت هذه العملية إثر التحريات والتحقيقات التي باشرتها فرقة مكافحة الاتجار غير الشرعي بالمخدرات. والمؤثرات العقلية بعد توقيف شخص قادم على متن إحدى الرحلات البحرية من ألميريا (إسبانيا). ليتبين بعد فحص مركبته أنها محملة بكمية من المخدرات الصلبة. ليتم تحويله إلى المصلحة وفتح تحقيق في القضية، مثلما أشارت إليه خلية الاتصال والعلاقات العامة بمديرية الأمن الولائي.

وقد مكنت التحريات المعمقة لذات المصالح من حجز 14460 قرص مهلوس من نوع “إكستازي ”. كانت مخبأة داخل أكياس للتمويه والتضليل.

وبعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية مع وكيل الجمهورية لدى محكمة وهران، تم تحديد هوية شريكه وتوقيفه. وحجز مبلغ مالي من عائدات الترويج قدره 1.9 مليون دج ومبلغ 60 يورو، كما أشير إليه.

وقد تم تحرير إجراء قضائي وتقديم الموقوفين أمام العدالة بتهمة الاستيراد والحيازة والتخزين. والنقل لمواد مخدرة صلبة من نوع إكستازي مع عرضها للبيع ضمن جماعة إجرامية منظمة عابرة للحدود. باستعمال مركبة والمساس بالاقتصاد الوطني والصحة العامة، وفق ذات المصدر.