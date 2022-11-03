حجز أزيد من 15 ألف قرص مهلوس بورقلة

تمكنت الفرقة الجهوية المتخصصة للجمارك بورقلة، أمس الأربعاء، وبالتنسيق مع أفراد الجيش الوطني الشعبي من حجز بضاعة أجنبية بدون سندات.

وحسب بيان لإذاعة الجزائر من ورقلة وتوقرت، فقد تم حجز 14980 قرص مهلوس من نوع بريغابالين حجم 300 ملغ.

وكذا 970 قرص مهلوس من نوع اكستازي كانت موضوعة داخل سيارة من نوع طويوطا.

كما تمكنت الفرقة المتنقلة للجمارك بورقلة وبالتنسيق مع أفراد الجيش الوطني الشعبي من حجز 5000 علبة سجائر أجنبية من نوع HP.

وكانت السجائر مموهة بعشرين علبة نحوس 960 كأس زجاجي على متن سيارة من نوع رونو.

وتم حجز البضائع ووسائل النقل وإعداد ملفات منازعاتية وإيداع شكاوى لدى الجهات القضائية المختصة.