حجز أزيد من 15 ألف وحدة من المشروبات الكحولية في أم البواقي

تمكنت مصالح أمن دائرة عين فكرون في أم البواقي، ممثلة في فرقة الشرطة القضائية في عملية أمنية نوعية، من حجز 15500 وحدة من المشروبات الكحولية مختلف الأنواع.

وحسب بيان لذات الهيئة الأمنية، نشرته على صفحتها بفايسبوك، كانت المحجوزات مخبأة داخل مساكن مهجورة بحي المالحة بعين فكرون.

وجاءت هذه القضية، على إثر معلومات إستقتها عناصر الشرطة القضائية بأمن دائرة عين فكرون، مفادها قيام أحد الأشخاص بتخزين وبيع المشروبات الكحولية بحي المالحة عين فكرون بطريقة غير مشروعة.

ليتم على الفور التحري، في القضية ليتم التوصل إلى تحديد هوية المشتبه فيه الذي كان يستغل 4 سكنات غير أهلة بالسكان.

وبعد وضع خطة أمنية ميدانية، تم على إثرها مداهمة السكنات وحجز كمية معتبرة من المشروبات الكحولية مختلفة الانواع والاحجام ذات صنع محلي قدرت بـ 15500 وحدة.

وبعد اتخاذ كافة الاجراءات القانونية، تم تسليم المحجوزات للجهات المختصة.