حجز أزيد من 15 ألف وحدة من المفرقعات بسكيكدة

حجزت مصالح الأمن الحضري الرابع بأمن ولاية سكيكدة، من حجز 15357 وحدة من المفرقعات والألعاب النارية، من مختلف الأنواع والأحجام.

وتمت هذه العملية بعد عمليات تطهير لنقاط البيع العشوائي للمفرقعات والألعاب النارية، تحسبا للمولد النبوي الشريف.

يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على آخبار العاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها

حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp