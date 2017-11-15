حجز أزيد من 150 رزمة ملابس شيفون بعد مطاردة «فورڤون» لمدة 3 ساعات!

المهرّب حاول الفرار من الجمارك على الحدود بين خنشلة وباتنة قبل توقيفه في سطيف

تمكنت الفرقة المتنقلة للجمارك ولاية باتنة، ليلة أول أمس، من توقيف سيارة شحن من نوع «مرسيدس» تحمل ترقيم ولاية باتنة على متنها أزيد من 150 رزمة ملابس شيفون مهربة من تونس مرورا بولاية خنشلة.

العملية تمت بعد كمين محكم نصب على الحدود بين ولايتي خنشلة وباتنة، بقيادة رئيس فرقة الجمارك وتحت إشراف رئيس مفتشية أقسام الجمارك بباتنة، حيث جرت مطاردة السيارة المستعملة في التهريب بعد رفضها الامتثال لأوامر التوقف، لتدوم العملية 3 ساعات كاملة، قبل أن يتم إجبار السيارة على التوقف عند مدخل ولاية سطيف، وتوقيف سائقها. وقد جرى وضع السائق ومرافقه رهن الحبس النظري على ذمة التحقيق قبل تحويلهما إلى مصالح الجمارك بولاية باتنة، في انتظار استكمال إجراءات تحرير المحاضر وتقديم الموقوفين أمام وكيل الجمهورية بالمحكمة المختصة، ووضع السيارة والمحجوزات تحت تصرف المفتشية طبقا للإجراءات المعمول بها في الحالات المماثلة.