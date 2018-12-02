حجز أزيد من 150 قنطار من اللحوم الفاسدة خلال 8 أشهر بتبسة

حجزت مصالح أمن ولاية تبسة، أزيد من150 قنطارمن اللحوم الفاسدة، خلال الفترة الممتدة ما بين 1 مارس و30 نوفمبر من السنة الجارية.

وقد تمكنت شرطة البيئة والعمران، بذات الولاية، من حجز ما يفوق 38 قنطار من اللحوم الفاسدة والحليب ومشتقاته خلال نفس الفترة.

كما حجزت مصالح أمن دائرة الشريعة، حوالي 39 قنطارا من مختلف اللحوم الفاسدة و غير الصالحة للإستهلاك البشري.

و تم أيضا حجز حوالي 6 قناطير من اللحوم الحمراء و 4 أخرى من الأسماك و3 قناطير من الزبدة المنتهية الصلاحية.

إضافة إلى ضبط 7 قناطير من اللحم المفروم، و34 قنطار، من النقانق خلال نفس الفترة كانت موجهة للتوزيع عبر مختلف نقاط البيع بالولاية.

كما تمكنت فرقة المناوبة التابعة لأمن دائرة الشريعة، مساء أمس السبت، من حجز 21 قنطارا من الدجاج غير صالح للإستهلاك و قنطارين 2 من الأحشاء.

حيث كانت الكمية المحجوزة على متن مركبة دون التقيد بشروط الحفظ والصحة، وقد تم ضبط المركبة وتوقيف صاحبها البالغ من العمر 39 سنة.

وأتلفت اللحوم الفاسدة بمركز الردم التقني للنفايات بالشريعة، بعد معاينتها من طرف المفتش البيطري التابع لمديرية المصالح الفلاحية الذي أكد أنها غير صالحة للإستهلاك البشري.