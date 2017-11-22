حجز أزيد من 150 كلغ من الذهب على متن شاحنة في تمنراست

تم ضبطها في حالتها الخام مخلوطة بالأتربة

تمكنت مصالح الأمن بتمنراست من حجز أزيد من 150 كلغ من مادة الذهب الخام، كانت محملة في طريقها للتهريب على متن شاحنة وزن ثقيل.

وحسب مصادر مطلعة، فإن العملية التي أنجزتها مصالح الشرطة بالأمن الحضري الأول لتمنراست، كانت بعد قيام دوريات راكبة للفرق العاملة بالميدان، بتوقيف شخص يبلغ من العمر 33 سنة كان على متن مركبة من نوع «تويوتا أفجي 40»، وذلك إثر الاشتباه فيه، بعد رصده على مسلك ترابي.

وبعد توقيف المركبة وتفتيشها وتفتيش سائقها، تم العثور في صندوقها الخلفي على 9 أكياس بلاستيكية، بداخلها حجارة وأتربة قدر وزنها بـ580 كلغ.

وبعد تحويل المركبة المحجوزة وسائقها من أجل إتمام إجراءات التحقيق، جرى عرض عينة من تلك الأتربة على مصالح الديوان الوطني للبحث المنجمي والجيولوجي بتمنراست وكانت النتائج إيجابية.

وحسب مصادر «النهار»، فإن نتائج تحاليل الديوان الوطني للبحث المنجمي والجيولوجي أكدت أن 30 من المئة من تلك الأتربة هي عبارة عن خام الذهب، أي أزيد من 150 كلغ من إجمالي حمولة المركبة.

وقد تم إنجاز ملف قضائي بحق الموقوف، ليرسل إلى الجهات القضائية لاتخاذ الإجراءات القانونية، بعدما وجهت للموقوف تهمة التنقيب والاستكشاف المنجمي من دون رخصة باستعمال وسيلة نقل.