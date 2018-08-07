حجز أزيد من 150 كلغ من المخدرات في بشار

تمكنت عناصر الأمن الوطني من حجز أزيد من 150 كلغ من الكيف المعالج بولاية بشار.

وحسب ذات المصالح فككت المصلحة الجهوية لمكافحة الإتجارغيرالمشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية عصابة مختصة في المتاجرة بالمخدرات متكونة من 3 أشخاص.

وقد تمتقديمهم أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميا”.

كما حجز عناصر الأمن بكل من ولايتي البليدة وتيسمسيلت، في عمليتين متفرقتين، كمية من المؤثرات العقلية قدرت بـ2242 قرص مهلوس.

إضافة إلى توقيف ثلاثة أشخاص مشتبه فيهم.

من جهة أخرى ضبطت فرقة الشرطة القضائية بقسنطينة1042 قرص مهلوس على متن مركبة ليتم توقيف المشتبه فيه وتحويله للتحقيق.