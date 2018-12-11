حجز أزيد من 16 ألف وحدة كحولية فاخرة بالوادي

تمكنت فرقة الدرك الوطني، بالرقيبة شمال ولاية الوادي، من احباط محاولة ادخال أزيد من 16 ألف وحدة من المشروبات الكحولية الفاخرة إلى ولاية.

العملية، تمت بعد التحرير في معلومات واردة، تفيد بقيام أحد الأشخاص إدخال كمية من المشروبات الكحولية بطريقة غير قانونية.

لتبادر على الفور مصالح الدرك الوطني بالتحقيق، والذي أسفر على تحديد نوع المركبة ورقم لوحة ترقيمها، وتم توقيفها على مستوى الطريق الوطني رقم 48.

وبعد تفتيش حمولتها من مادة البصل، عثر على كمية المشروبات الكحولية مخبأة داخل الأكياس ومغطاة بالبصل من كل جهة.

ليتم مباشرة توقيف السائق وحجز المركبة والحمولة المهربة.