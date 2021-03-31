حجز أزيد من 16 قنطار “زطلة” عبر الحدود مع المغرب

نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال الفترة الممتدة من 24 إلى 30 مارس 2021، عديد العمليات.

وأوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن، 33 تاجر مخدرات.

حجزت خلال عمليات متفرقة عبر مختلف النواحي العسكرية، 16 قنطار و74,5 كغ، حاولت المجموعات الإجرامية إدخالها عبر الحدود مع المغرب.

وأوقفت مفارز للجيش ومصالح الدرك وحراس الحدود بإقليمي الناحيتين العسكريتين الثانية والثالثة، 13 تاجر مخدرات من بينهم مغربي.

وضبطت 14 قنطار و(38,5) كيلوغرام من الكيف المعالج.

فيما تم توقيف 20 تاجر مخدرات، وحجز 236 كيلوغرام كيف معالج و (29204) قرص مهلوس بعمليات مختلفة عبر نواحي عسكرية أخرى.

كما أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من تمنراست وعين ڨزام وبرج باجي مختار وجانت وإن أمناس، (455) شخصا.

وحجزت (27) مركبة و(356) مولدا كهربائيا و(145) مطرقة ضغط ومعدات تفجير.

وكذا تجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب.

بالإضافة إلى 19,3 طن من خليط خام الذهب والحجارة و5,25 طن من المواد الغذائية.

بينما تم توقيف 12 شخصا آخرا وحجز 11 بندقية صيد ومسدسين (02) آليين و(2309) خرطوشة خاصة ببنادق الصيد.

وكذا 1900800وحدة من مختلف الألعاب النارية و(432) هاتف ذكي و(23250) وحدة من مادة التبغ.

وهذا خلال عمليات منفصلة نُفذت بكل من ورقلة والوادي وغرداية والجلفة وتيبازة وتيارت.

وتمّ إحباط محاولات تهريب كميات كبيرة من الوقود تُقدر بـ 19389 لتر بكل من تبسة، الطارف، سوق أهراس، ورقلة وتندوف.