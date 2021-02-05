حجز أزيد من 168 ألف قرص مهلوس مخبأة وسط الرمال في شاحنة بالمسيلة!

تمكن عناصر الدرك الوطني في مڤرة شرق ولاية المسيلة، في عملية نوعية، من حجز 168 ألف و500 قرص مهلوس من مختلف الأنواع.

وجاءت العملية إثر معلومات وردت لعناصر الفرقة، مفادها تواجد شاحنة من النوع الثقيل تحمل رمالا على مستوى الطريق الوطني رقم 28، وبداخل الرمال كمية كبيرة من الأقراص المهلوسة، ليتم اتخاذ كامل الإجراءات اللازمة وغلق كل المنافذ التي قد تمكن سائق الشاحنة ومن معه من الفرار، وبوصول الشاحنة المشتبه فيها، تم توقيفها واتخاذ كامل الإجراءات الروتينية، لتنطلق عملية البحث الحقيقي الذي كشف عن الكمية المذكورة، والتي كانت مقسمة على أجزاء في أكياس بلاستيكية، ليتم توقيف سائق الشاحنة ومرافقه ووضع الشاحنة في المحشر البلدي ومواصلة التحقيق معهما.

وبعرضهما على الجهات القضائية لدى محكمة مڤرة، أمرت بإيداعهما المؤسسة العقابية في المسيلة عن تهمة حيازة ونقل المؤثرات العقلية لغرض المتاجرة فيها، في انتظار محاكمتهما عن التهمة الموجهة إليهما.