حجز أزيد من 17 ألف لتر زيت المائدة و2880 كغ مسحوق الحليب و5200 كغ سكر

تمكن أعوان الفرقة المتعددة المهام للجمارك برقان التابعة لمصالح مفتشية الأقسام للجمارك بأدرار. بإقليم اختصاص بشار. بالتنسيق مع أفراد الجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك والأمن الوطنيين من حجز 17400 لتر من زيت المائدة.

كما تم 2880 كغ من مسحوق الحليب؛ 11375 كغ من الأرز؛ 5200 كغ من السكر؛ 11200 كغ من العجائن. 3600 قارورة ياوورت؛ 174 صندوق بسكويت؛ 1120 كيس من الحلوى؛ 35 صندوق من غسول الشعر.

وقد تم ضبط المحجوزات محملة على متن شاحنتين.

وتكرس العمليتان تنسيق الجهود الميدانية بين أجهزة الدولة في سبيل حماية الاقتصاد الوطني. ومكافحة المضاربة وكافة أشكال التهريب لاسيما تهريب المواد الإستهلاكية المدعمة وذات الإستهلاك الواسع. حرصا على استقرار السوق الوطنية وضمان التزويد الدائم والمستمر للمواطن بالسلع الاستهلاكية.