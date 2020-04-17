حجز أزيد من 17 قنطارا من اللحوم الحمراء والبيضاء بتيارت

تمكنـت قوات الشرطة التابعة لكتيبة الطريق العام ومصالح الأمن الحضري الثالث بأمن ولاية تيارت في عمليتين متفرقتين، من حجز كمية من اللحوم البيضاء والحمراء.

العملية الأولى تم من خلالها توقيف شاحنة تبريد من نوع “هيونداي” وعثر بداخلها كمية من اللحوم البيضاء بلغ وزنها 1579 كلغ.

وحسب مصالح الأمن، فإن صاحبها كان بصدد تسويقها التي تبين بعد معاينتها من طرف الطبيب البيطري أنها صالحة للإستهلاك مع إنعدام شهادة المراقبة البيطرية.

أما العملية الثانية، فتمت أثناء مراقبة محلات القصابة رفقة اللجنة المختلطـــة، تم ضبط وحجز كمية من اللحوم البيضاء والحمراء قدرت بـ 93 كلغ من اللحوم البيضاء، 20 كلغ من لحم مفروم مجمد.

وبعد معاينتها من الطبيب البيطري اثبت انها غير صالحة للاستهلاك البشري.

بالإضافة إلى كمية أخرى من اللحوم الحمراء قدرت بـ 58 كلغ بعد معاينتها من قبل الطبيب البيطري تبين أنها صالحة للاستهلاك مع إنعام شهادة طبية بيطرية.