حجز  أزيد من 17 كلغ من الكيف و4.5 غرام من مادة الكوكايين في وهران

نجحت مصالح الشرطة في عملية مشتركة مع الدرك الوطني بوهران من حجز أزيد من 17 كلغ من الكيف المعالج و4.5 غرام من مادة الكوكايين وكمية من الأقراص المهلوسة.

وجاء هذه العملية خلال مداهمة مشتركة مست مختلف الاحياء وبؤر الاجرام بإقليم دائرة وهران.

وأسفرت العملية من حجز 17 كلغ و341 غرام من الكيف المعالج و4.5 غرام من مادة الكوكايين. وكذا أكثر من 1000 قرص مهلوس من مختلف الأنواع ومبلغ مالي من عائدات الاجرام قدره 550 ألف دج.

وبعد استكمال كافة الاجراءات القانونية سيتم تقديم المتورطين أمام الجهات القضائية المختصة.