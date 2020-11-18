تم حجز أزيد من 18 قنطارا من الدجاج الفاسد بإليزي.

تمكنت مصالح المراقبة وقمع الغش بمديرية التجارة لولاية إليزي، من حجز كمية معتبرة من اللحوم البيضاء الفاسدة بإحدى المطاعم بعاصمة الولاية.

وحسب المدير الولائي للتجارة، رشيد حمادي، فإن كمية اللحوم المحجوزة وصلت إلى أكثر من 18 قنطار من الدجاج الغير صالح للإستهلاك البشري.

وتم ضبطها بعد عملية مداهمة وتفتيش لإحد المطاعم بمديمة إليزي، حيث كانت هذه الكمية المعتبرة في طريقها للطهي وتقديمها للزبائن.

وأضاف المتحدث أنه تم إتلاف الدجاج المحجوز من طرف مفتشي التجارة ومصالح الأمن بعد أن تبين أن المحجوزات غير صالحة للاستهلاك البشري وتنعدم فيها شروط الحفظ والصحة والنظافة.

بينما تجري التحقيقات مع المتورطين لإتخاذ الإجراءات اللازمة ضدهم وتقديمهم أمام الجهات القضائية للمحاكمة.