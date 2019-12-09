حجز أزيد من 1800 قارورة خمر بتيلات وبطيوة في وهران

أخبار الجزائر
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حجز أزيد من 1800 قارورة خمر بتيلات وبطيوة في وهران
بقلم كريمة سواق

تمكنت أفراد من درك واد تليلات بوهران اليوم من إفشال تمرير كمية معتبرة من المشروبات الكحولية.

العملية تمت إثر  ايقاف سيارة من نوع كليو كمبيس على مستوى الطريق الولائي رقم 35 واخضاعها لتفتيش دقيق.

اين تم ضبط بداخلها 1080 وحدة خمر من مختلف الانواع والاحجام.
كما تمكنت ذات العناصر  ببطيوة في عملية ثانية من حجز 768 وحدة من المشروبات الكحولية مختلفة الانواع والاحجام.

وهذا أثناء قيام افراد فصيلة الأمن والتدخل بنقطة مراقبة على مستوى لطريق الوطني رقم 11 اارابط بين مدينة وهران ومستغانم.

وخلال العملية تم توقيف سيارة من نوع مازدا تم بعد عملية تفتيشه العثور على 768 وحدة خمر.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=739059

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