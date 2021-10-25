حجز أزيد من 184 ألف قرص مهلوس و33 ألف قارورة خمر

تمكنت وحدات الدرك الوطني خلال الفترة الممتدة من 15 إلى 24 أكتوبر من حجز 184.648 قرصاً مهلوساً من مختلف الأنواع. عبر مختلف ولايات الوطن.

وفي بيان لذات المصالح، حجزت 16 وسيلة نقل كانت تستعمل في نقل المهلوسات. وتوقيف 43 شخص بكل من غرداية، الوادي، بومرداس، سطيف، باتنة، بسكرة، قسنطينة، الأغواط. غليزان، عنابة، تسمسيلت، برج بوعريريج، جيجل، تلمسان، الجزائر، سوق أهراس، إليزي وأدرار.

وأضاف البيان، أن وحدات الدرك الوطني حجزت خلال الفترة الممتدة من 15 إلى 24 أكتوبر ، 33.287 قارورة مشروبات كحولية من مختلف الأنواع والأحجام. وضبط 3 وسائل نقل وتوقيف 3 أشخاص بكل من سطيف أم البواقي، عين الدفلى، البليدة، باتنة، باية وتيزي وزو.

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