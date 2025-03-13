حجز أزيد من 184 طن من السلع خلال الأسبوع الأول من رمضان

كشف نور الدين حريدي، المدير الفرعي بوزارة التجارة الداخلية وضبط الأسواق، والمكلف بتقييس المنتجات الغذائية. عن حجز 184.59 طنًا من المواد والسلع خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان. في إطار الرقابة على الممارسات التجارية والجودة، ومكافحة الغش.

كما قال حريدي خلال استضافته بالقناة الإذاعية الأولى، إنه تم تسجيل 59884 تدخلا ميدانيا. شملت 51600 تدخل على مستوى التجزئة، و3964 تدخلا على مستوى الجملة. و3792 تدخلا على مستوى الإنتاج، و528 تدخلًا على مستوى الاستيراد. كما أسفرت هذه التدخلات عن إحصاء 8057 مخالفة، وتم تحرير 7815 محضر متابعة قضائية. وحجز 184.59 طنا من مختلف السلع.

وأشار حريدي إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى حماية صحة المستهلك وردع المخالفين. حيث سجلت مخالفات تتعلق بعدم احترام شروط النظافة، وعرض مواد غير صالحة للإستهلاك. إلى جانب مخالفات عدم الفوترة، وعدم إشهار الأسعار.

وبخصوص وفرة المواد الاستهلاكية في شهر رمضان، أوضح المتحدث، أنه ومنذ 20 جانفي الفارط تم الشروع في تموين الأسواق الوطنية يوميا بـ 3600 طن من مادة الزيت. و4500 طن من مادة السكر و 10الاف طن من مادة السميد. بالإضافة كذلك إلى الكميات الكبيرة للحوم الحمراء المستوردة و622 سوق جواري يعرض فيه 9011 متعامل إقتصادي منتوجاتهم. وهذا كله ساهم في استقرار الاسعار التي يسهرعلى مراقبتها اعوان الرقابة وقمع الغش من خلال الخرجات الميدانية.

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