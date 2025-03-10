حجز أزيد من 184 طن من مختلف المواد خلال الأسبوع الأول من رمضان

كشفت وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الطنية، اليوم الإثنين، عن حصيلة نشاط الرقابة خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان.

وأوضحت الوزارة في بيانها، عن تسجيل 59884 تدخلًا ميدانيًا خلال الأسبوع الأول من الشهر الفضيل. حيث تم تسجيل 8057 مخالفة وتحرير 7815 محضر رسمي للمتابعة القضائية.

كما تم حجز 184,59 طنًا من المواد المختلفة و450739 لترًا من السوائل، أين بلغت القيمة الإجمالية للسلع المحجوزة قدر بـ 34,59 مليون دج.

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